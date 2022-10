Frati minimi: santuario di Paola, domani il convegno “Gaude Mater Ecclesia”

A conclusione dell’Anno santo della basilica del santuario regionale di Paola, indetto lo scorso anno per commemorare il primo Centenario dell’elevazione a pontificia “basilica minore”, il prossimo 6 ottobre, con inizio alle 9, si svolgerà nel noto santuario un convegno celebrativo, intitolato “Gaude Mater Ecclesia”, promosso dai Frati minimi, dalla Fondazione “San Francesco di Paola onlus” del santuario e dal ministero della Cultura. Ne danno notizia i frati minimi del santuario di San Francesco, in un comunicato stampa nel quale si evidenzia che “il Convegno intende rilanciare l’importante significato storico, artistico e culturale che le basiliche cristiane hanno rivestito nel corso dei secoli fino ai giorni nostri”. L’evento, si legge ancora, “vuole meglio rivalutare la plurisecolare funzione culturale della basilica di Paola e raccontare i tesori d’arte e i beni materiali ed immateriali custoditi al suo interno e nella fattispecie presso l’erigendo Museo, nelle due Biblioteche monumentali e nell’Archivio storico dei frati minimi”. Al convegno interverranno come relatori padre Francesco M. Trebisonda, correttore provinciale dei Minimi; mons. Giuseppe Piemontese, amministratore apostolico di Cosenza-Bisignano; fra’ Raffaele Macchia, bibliotecario e archivista del santuario di Paola; mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi; don Luca Perri, maestro delle celebrazioni liturgiche dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, e la teologa e filosofa Cettina Militello. Nel corso degli interventi si terrà anche un focus sullo storico Trimestrale “La Voce del Santuario”, l’organo di stampa dei religiosi Minimi che da circa 100 anni, per favorire una maggiore diffusione della vita, del carisma e dell’opera del patrono della Calabria, giunge puntuale in tutte le case dei devoti di s. Francesco residenti in Italia e nel mondo.