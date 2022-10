Sarà la chiesa di San Luca, a Pavia, ad ospitare nella serata di domani, giovedì 6 ottobre la veglia di preghiera in memoria delle vittime delle migrazioni. Il tradizionale appuntamento voluto dalla Comunità di Sant’Egidio di Pavia in collaborazione con Caritas diocesana, Ufficio Missionario diocesano, Frati di Canepanova e area Carità, Missione, Sanità, Migranti e Lavoro della diocesi, prenderà il via alle 21 e sarà presieduto dal vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti.