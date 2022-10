Diocesi: Trento, domani sera a Darzo la veglia mensile per le vocazioni presieduta da mons. Tisi

Sarà la chiesa parrocchiale di Darzo ad ospitare, nella serata di giovedì 6 ottobre, la veglia diocesana per le vocazioni. L’appuntamento mensile dell’iniziativa “Con gli occhi di Dio”, attraverso la quale Chiesa locale prega per il dono delle vocazioni invocando i santi trentini, prenderà il via alle 20.30 e sarà presieduto dall’arcivescovo Lauro Tisi.

Ad accompagnare la preghiera sarà la figura di san Giovanni Nepomuceno: nacque nel 1330 a Nepomuk, in Boemia, fu consacrato sacerdote a Praga e divenne predicatore di corte del re Venceslao. La moglie del re, Giovanna di Baviera, conosciutolo, lo scelse come confessore. Il re sospettava che Giovanna gli fosse infedele e la tormentava spesso per conoscere ciò che esisteva solo nella sua mente. Si rivolse così a Giovanni per conoscere le confessioni della donna. Ma il santo si rifiutò di rispondere. Nonostante le minacce Giovanni si mostrò inflessibile. Tale fermezza gli costò la condanna, nel 1383, ad essere gettato nel fiume Moldava.