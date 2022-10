Diocesi: Cagliari, dal 28 ottobre al 3 dicembre, il corso sul “Turismo culturale e religioso in Sardegna”

Si svolgerà dal 28 ottobre al 3 dicembre 2022 nella Facoltà teologica della Sardegna a Cagliari, il secondo modulo di alta specializzazione sul “Turismo culturale e religioso in Sardegna”, rivolto alle guide turistiche, religiose e ambientali, ma anche agli operatori della pastorale del turismo delle diocesi sarde. I partecipanti saranno inseriti in un albo della Fondazione destinazioni di pellegrinaggio, dedicato alle guide specializzate nel turismo religioso e culturale, dal quale enti o istituzioni del settore attingeranno per attività di valorizzazione e promozione sul territorio. La formazione, sviluppata in 80 ore di venerdì pomeriggio e sabato mattina per 6 settimane, è orientata a strutturare e qualificare l’offerta del turismo culturale e religioso in Sardegna per un nuovo modello di sviluppo sostenibile del territorio regionale, formando guide e operatori turistici nel campo dell’arte sacra e del pellegrinaggio. Il corpo docente include figure qualificate negli ambiti del turismo, dell’arte sacra, dell’antropologia religiosa e dei cammini spirituali, provenienti da tutta Italia. La partecipazione è a numero chiuso e prevede 26 posti riservati a coloro che sono iscritti all’albo delle guide turistiche o ambientali della Sardegna, ed altri 10 posti riservati a delle figure di operatori della pastorale del turismo indicate dalle diocesi della Sardegna. Il corso, patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione destinazioni di pellegrinaggio, è organizzato dalla Conferenza episcopale sarda e dalla Pontificia Facoltà teologica della Sardegna, responsabile unico della selezione e della formazione degli studenti iscritti. Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato entro la mezzanotte di domenica 16 ottobre 2022. Maggiori informazioni sul sito www.pfts.it o contattando la Segreteria organizzativa del corso: email info@pfts.it; tel. 070.407159 (ore 10-13).