Diocesi: Caritas Treviso, venerdì sera momento di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio

“Ascoltiamo il silenzio”. Questo lo slogan che accompagna il momento di preghiera per i migranti morti durante il loro viaggio in programma per la serata di venerdì 7 ottobre presso la Casa della carità di Treviso. L’iniziativa, con inizio alle 20.30, vedrà la partecipazione del vescovo diocesano, mons. Michele Tomasi. Nel presentare l’appuntamento, la Caritas Tarvisina ricorda i “viaggi della speranza che sono diventati tragedie nella traversata del Mediterraneo, del deserto del Sahara e su molte altre rotte di terra o di mare. Coinvolgono uomini, donne e bambini in fuga dalla fame, dalla guerra, dalle persecuzioni per le quali in molte parti del mondo ancora si muore”. “Questo momento di preghiera è nato pensando a ciascuno di loro”, prosegue la Caritas diocesana, sottolineando che “queste morti sono un richiamo alla responsabilità, invito a guardare in faccia alla realtà delle migrazioni mettendo sempre in primo piano la vita di ognuno e il pieno rispetto dei diritti umani. Invochiamo l’aiuto di Dio perché non anneghi nel nostro cuore e nel cuore del mondo la pace fondata sulla giustizia e sul rispetto di ogni persona e di ogni popolo”.