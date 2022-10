Parlamento Ue: Mahsa Amini, dibattito a Strasburgo sulle proteste per i diritti delle donne in Iran

(Strasburgo) “La morte di Mahsa Amini e la repressione dei manifestanti per i diritti delle donne in Iran”: è iscritto all’ordine del giorno di questo pomeriggio un dibattito sul tema di estrema attualità nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo. I deputati discuteranno con il Capo della politica estera dell’Ue, Josep Borrell, le proteste contro il regime islamico in Iran. “Le manifestazioni a livello nazionale sono state scatenate dalla morte della ventiduenne Mahsa Amini avvenuta a Teheran il 16 settembre per mano della polizia morale iraniana che l’ha aggredita poiché, a loro avviso, non indossava correttamente l’hijab. Da allora, gli scontri hanno scosso la nazione – spiega una nota del Parlamento – oltre a provocare numerosi feriti e la morte di molti manifestanti”. Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato che la morte di Mahsa Amini sarà oggetto di indagine, ma ha anche annunciato una dura repressione contro le proteste. I deputati voteranno una risoluzione giovedì.