Festa di San Francesco: card. Zuppi, “fratelli tutti è il contrario della pandemia da Covid”

“Fratelli tutti è il contrario della pandemia del Covid”. Lo ha spiegato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, nell’omelia della Messa per San Francesco, patrono d’Italia, in corso ad Assisi. “San Francesco è innamorato di Gesù”, ha ricordato il cardinale: “Il suo è un amore molto reale perché ama l’altro sempre ‘quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a lui’”. “Così, mite e umile di cuore come il suo Gesù, San Francesco – in un mondo che era e che è segnato da lupi e cittadini violenti o paurosi, da torri e spade, da cavalieri e briganti, da guerre e inimicizia, inquinato da troppo odio tanto da rendere impossibile parlare di pace – progetta e inizia a vivere un mondo fraterno, disarmato, dove c’è spazio per ognuno, a cominciare dai più poveri e fragili”, ha attualizzato Zuppi: “Oggi sentiamo la consolazione di essere con lui, con questo nostro fratello maggiore, con questo nostro patrono, e di vedere la sua stella – come è noto le stelle brillano maggiormente quando la notte è più fonda – che ci accoglie ‘come un astro mattutino fra le nubi”.