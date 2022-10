Paesi Bassi: la croce della Gmg in pellegrinaggio nelle diocesi per prepararsi a Lisbona 2023

La inconfondibile croce della giornata mondiale della gioventù sarà in pellegrinaggio, con i suoi quattro metri di altezza, tra le diocesi dei Paesi Bassi. È il tradizionale tour che prepara i giovani all’appuntamento mondiale, previsto a Lisbona nell’agosto 2023. Il pellegrinaggio della croce si svolgerà in olanda dal 14 ottobre al 6 novembre prossimi, per “trasmettere un messaggio di pace, di riconciliazione e redenzione”, si legge sul sito della Conferenza episcopale. Un sito internet è stato predisposto per poter seguire anche virtualmente il tour e per conoscere le iniziative organizzate per il passaggio della croce. Un “team tour” di giovani volontari accompagnerà la croce nel pellegrinaggio che comincerà da Utrecht e lì terminerà, il 6 novembre vigilia della festa di San Willibrord, noto come l’“apostolo dei Paesi Bassi”, con una celebrazione di chiusura. La croce era già stata nel Paese nel 2003.