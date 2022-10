Diocesi: La Spezia, don Mignani sospeso dalla “celebrazione pubblica dei sacramenti, dei sacramentali e dalla predicazione”

Don Giulio Mignani, il parroco di Bonassola (Sp), è stato sospeso dalla “celebrazione pubblica dei sacramenti, dei sacramentali e dalla predicazione”. A comunicarlo è la diocesi in una breve nota, datata 3 ottobre, in cui si ricorda che il sacerdote “a seguito del ripetersi negli anni di una serie di sue esternazioni pubbliche non conformi al Magistero della Chiesa, nel mese di dicembre 2021 era già stato richiamato dal vescovo con atto formale all’osservanza degli impegni pastorali e canonici liberamente assunti con la sacra ordinazione e con l’esercizio dell’ufficio di parroco, stabilendo che se ciò non fosse stato osservato sarebbe incorso, latae sententiae, nella sospensione dalla celebrazione pubblica dei sacramenti, dei sacramentali e dalla predicazione. Purtroppo, don Giulio, – conclude la nota – negli ultimi mesi ha continuato a rilasciare ulteriori esternazioni e, pertanto, si è dovuti giungere a dichiarare che è incorso nella suddetta sospensione”. Don Mignani, in passato, è intervenuto spesso su temi riguardanti eutanasia, aborto, matrimoni omosessuali sostenendo, come ribadito dalla diocesi, “posizioni non conformi al Magistero della Chiesa”.