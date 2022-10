60° Concilio Vaticano II: Toscana Oggi, questa settimana in omaggio un libretto per prepararsi all’anniversario

(Foto: Toscana Oggi)

“L’evento che ha dato un volto nuovo alla Chiesa”. Ha questo titolo il libretto che questa settimana sarà in omaggio per tutti i lettori di Toscana Oggi alla vigilia del 60° anniversario del Concilio Vaticano II. L’11 ottobre 1962, infatti, Papa Giovanni XXIII apriva il Concilio Vaticano II: un grande evento che ha segnato un’epoca, e dal quale è uscita la Chiesa come la conosciamo oggi. Il piccolo volume, viene spiegato in una nota, raccoglie una serie di articoli usciti sul settimanale nel mese di settembre, arricchiti da una prefazione del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Conferenza episcopale toscana. Dopo la nota storica di don Severino Dianich, segue una presentazione delle quattro Costituzioni, frutto del lavoro dei padri conciliari, con i contributi di don Roberto Gulino su “Sacrosanctum Concilium”, don Alessandro Clemenzia su “Lumen Gentium”, don Stefano Tarocchi su “Dei Verbum” e don Maurizio Gronchi su “Gaudium et spes”.

Il libretto può anche essere ordinato scrivendo a abbonamenti@toscanaoggi.it al costo di 3 euro a copia.