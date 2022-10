Diocesi: Ragusa, giovedì a Comiso incontro con mons. La Placa per l’inaugurazione del nuovo anno scolastico

(foto diocesi Ragusa)

La diocesi di Ragusa vuole salutare l’inizio del nuovo anno scolastico, organizzando un incontro dal titolo “La persona al centro. Umanizzazione del rapporto docente-alunno nell’attuale momento storico”, che si svolgerà giovedì 6 ottobre nel Centro pastorale francescano per il dialogo e la pace di Comiso, con la Messa delle ore 19 presieduta dal vescovo mons. Giuseppe La Placa, preceduta alle ore 17 dalla prolusione di Nunziata Barone, dirigente scolastico dell’Istituto d’istruzione superiore “G.B. Vico” di Ragusa. Un appuntamento aperto a dirigenti, docenti, personale scolastico, famiglie e studenti, organizzato dall’Ufficio per la cultura, la scuola e l’università, e l’Ufficio per l’insegnamento della religione cattolica della diocesi di Ragusa, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico provinciale e della Cattedra di Dialogo tra le culture.