Diocesi: Padova, sabato 8 la Veglia missionaria con il card. Tagle

(Foto: Giorgio Deganello per Basilica del Santo)

Si svolgerà sabato 8 ottobre (ore 21) in Cattedrale, a Padova, la veglia diocesana di preghiera per la prossima Giornata Missionaria Mondiale che ha per tema “Vite che parlano”. A presiederla sarà il card. Luis Antonio Tagle, Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Sarà l’occasione per ricordare assieme al cardinale anche la ricorrenza della fondazione 400 anni fa, della Congregazione di Propaganda Fide, oggi per l’Evangelizzazione dei popoli. Durante la veglia, rende noto la diocesi, saranno affidati i missionari rientrati e coloro che partono per nuove esperienze di servizio e saranno presentate le testimonianze di Elisabetta Corà, missionaria laica Fidei donum rientrata a giugno dalla missione diocesana in Etiopia, di padre Luigi Maccalli, missionario della Società Missioni Africane che per quasi due anni è stato ostaggio di un gruppo di jhadisti in Niger e quella di un partente dei Medici con l’Africa Cuamm. La veglia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi di Padova.