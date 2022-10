Diocesi: Cremona, domani assemblea degli operatori della carità. Per i 50 anni di fondazione della Caritas interverrà mons. Redaelli che incontrerà anche i preti

“Camminare insieme sulla via degli ultimi”. Questo il tema al centro dell’assemblea diocesana degli operatori parrocchiali dell’area del servizio e della carità in programma domani, mercoledì 5 ottobre, a Cremona. L’incontro, che sarà ospitato dalla 18 in Seminario, si svolgerà nell’ambito del 50° anniversario di fondazione di Caritas cremonese. Anche per questa ragione interverrà mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia e presidente di Caritas Italiana.

L’assemblea proseguirà poi nella mattinata di giovedì 6 ottobre, sempre in Seminario dalle 9.30, quando mons. Redaelli incontrerà il clero diocesano per parlare di come “Camminare insieme sulla via degli ultimi: il ruolo del prete nella comunità”.