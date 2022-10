Festa di San Francesco: grazie al presidente Mattarella, “ci rappresenta e ci incoraggia”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Grazie perché ci rappresenta e ci incoraggia a sentirci parte di questo nostro bellissimo Paese, patria”. E’ il ringraziamento del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche lui presente ad Assisi per la Messa per San Francesco, patrono d’Italia. A lui, quest’anno, il compito di accendere la Lampada votiva dei Comuni d’Italia sulla tomba del santo. Francesco d’Assisi, ha osservato il cardinale nell’omelia, “si mette in cammino perché lui per primo è ‘Fratello di tutti’ e non aspetta che lo diventino gli altri: compie lui il primo passo verso il prossimo, come Gesù. È il nostro Patrono ed è una gioia particolare, in questo tempo così segnato da tanta sofferenza e preoccupazione, trovarci qui con tutte le Chiese che sono in Italia e con il presidente del nostro Paese, che rappresenta tutti gli italiani e le italiane e che ringrazio di cuore per la sua presenza e per il suo servizio, raddoppiato, pieno di saggezza e di convinta passione per difendere gli ideali costitutivi del nostro Paese”.