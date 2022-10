Papa Francesco: “La lettera”, il primo film con un papa disponibile gratis tramite streaming

In occasione della festa di San Francesco, verrà presentata in anteprima mondiale nella Città del Vaticano (Aula Nuova del Sinodo, ore 18.30), “La Lettera”, documentario sul potere dell’umanità di fermare la crisi ecologica. Il film in sala – si legge in una nota – racconta la storia dei viaggi a Roma di diversi leader, impegnati in prima linea nella cura della casa comune, per parlare con Papa Francesco della Lettera Enciclica Laudato si’. Il dialogo esclusivo con il Papa, raccontato nel film, offre approfondimenti sulla storia personale di Papa Francesco e scorci inediti sul suo insediamento. I protagonisti sono un leader indigeno dell’Amazzonia, un rifugiato e studente del Senegal, una giovane attivista indiana e due scienziati statunitensi (marito e moglie), in rappresentanza delle voci spesso inascoltate nella conversazione globale sul nostro pianeta. Questi leader, insieme, attraverso l’incontro con il Papa e tra loro hanno trovato una nuova speranza per la nostra casa comune. Il card. Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia dal 1980, appare nel film e offre una prospettiva unica per comprendere le antiche radici francescane del messaggio della Laudato si’. Il film è presentato da YouTube Originals. “È la prima volta che un film con un Papa sarà disponibile gratuitamente attraverso un servizio di streaming”, si fa notare nel comunicato. Il trailer e il film completo sono disponibili sul canale YouTube Originals e possono essere usati per articoli giornalistici. “La data scelta segna anche l’ingresso ufficiale della Santa Sede nello storico accordo di Parigi sui cambiamenti climatici”, prosegue il comunicato: “Insieme al film, questi sforzi rappresentano l’impegno sempre più ambizioso e attivo dei cattolici sulle questioni ecologiche. Questa azione è in linea con i ripetuti allarmi del principale organismo scientifico mondiale sul clima, il Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, che ha pubblicato il suo ultimo rapporto nel febbraio di quest’anno affermando che le mezze misure non sono più un’opzione”. Informazioni sul film Prodotto dal team di Off the Fence, vincitore del premio Oscar (My Octopus Teacher), in partnership con il Movimento Laudato si’, il film è stato diretto dal regista vincitore di un Premio Emmy, Nicolas Brown. La Lettera è stata realizzata in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.