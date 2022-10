Ebrei: visita del presidente della Repubblica Mattarella al Tempio Maggiore di Roma domenica 9 ottobre

In occasione del 40° anniversario dell’attentato al Tempio Maggiore di Roma del 9 ottobre 1982, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà alla cerimonia di donazione del Sefer Torà (rotolo della Torah) dedicato alla memoria di Stefano Gaj Taché, il bambino di due anni ucciso dai terroristi palestinesi nell’attacco alla sinagoga. Lo fa sapere oggi la Comunità ebraica di Roma. “La cerimonia di introduzione di un nuovo rotolo della Torà, in virtù della sacralità dell’oggetto – si legge in una nota -, rappresenta un’occasione di festa per la Comunità Ebraica. Lo svolgimento di questa cerimonia gioiosa in un anniversario così doloroso vuole rappresentare una dichiarazione di vita, pace e speranza nel futuro. Un segno opposto alla morte, alla guerra e al terrore che il 9 ottobre ricordiamo, e che è insito nell’atto stesso di introdurre un nuovo libro della Torà, emblema della vitalità e della continuità della vita ebraica”. La cerimonia religiosa si terrà domenica 9 ottobre alle ore 10.00 presso il Tempio Maggiore di Roma.