Gianna Beretta Molla: oggi centenario della nascita. Il programma delle celebrazioni a Magenta e Milano

Ricorre oggi, 4 ottobre, il centenario della nascita di santa Gianna Beretta Molla, nata a Magenta (Milano) nel 1922 e spentasi nel 1962 a Monza. Medico pediatra, sposa, madre, cresciuta nell’Azione Cattolica, è ricordata per il suo impegno professionale, educativo ed ecclesiale. Sposata con Pietro Molla, già madre di tre figli, rimase incinta ma quando le fu diagnosticato un tumore all’utero rinunciò alle cure che potessero arrecare danno al feto, decisione che la portò alla morte. Fu canonizzata nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II.

Nella diocesi ambrosiana è in corso un programma annuale per ricordarne la figura. Questa sera saranno la comunità cristiana e la città di Magenta a ricordarla con un concerto di musica classica: alle 21, nella basilica di San Martino, sarà eseguito lo Stabat Mater di Gioachino Rossini, alla presenza dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. “Penso che ogni magentino, in questo anno speciale, non si lascerà scappare l’occasione di vivere un momento di intensa elevazione spirituale proprio nel giorno che ha visto nascere, 100 anni fa, a pochi passi dalla basilica, la sua cittadina più illustre – afferma al portale diocesano il parroco don Giuseppe Marinoni –. Sarà importante scoprire che quello stare di Maria presso la croce ha ispirato anche lo stare di Gianna in mezzo a noi. Nell’ambito della bella serata, poi, la parola del nostro Arcivescovo ci aiuterà a riscoprire l’attualità della nostra santa”.

Venerdì 7 ottobre alle 21 al Cinemateatro Nuovo a Magenta sarà la volta del reading teatrale “La santa innamorata”, con Lucilla Giagnoni e musiche originali di Paolo Pizzimenti.

È quindi previsto un convegno, organizzato dall’Ac ambrosiana, dal titolo “Sorridere a Dio”, che si terrà sabato 8 ottobre, alle 10, presso il Centro San Paolo VI (via San Martino 13), sempre a Magenta. Interverranno i teologi monsignor Claudio Stercal e Moira Scimmi, coordinati da Maria Teresa Antognazza, giornalista e autrice di libro per ragazzi “Gianna Beretta Molla”, con illustrazioni di Maria Silva, recentemente pubblicato da In dialogo.

Martedì 11 ottobre, centenario del battesimo di Gianna Beretta Molla, alle 21 nella Basilica di Magenta, il luogo dove la santa divenne cristiana, è fissata la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Luigi Stucchi.

Venerdì 21 ottobre alle ore 21 presso la parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria a Milano, è proposta invece una tavola rotonda per parlare di santa Gianna come medico e come donna, “esempio di dedizione al malato e attenzione alla vita, in ogni sua fase”. La serata è proposta da Ac in collaborazione con Fondazione Guzzetti. Il programma del centenario proseguirà nei prossimi mesi, fino all’aprile 2023.