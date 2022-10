Integrazione: Acli Bologna, un vademecum per la popolazione ucraina presente nella città felsinea

Un dono per la popolazione ucraina presente a Bologna: un vademecum che li indirizzi nella vita cittadina, per esigere i propri diritti, esercitare i propri doveri e cercare una piena integrazione. A realizzarlo sono i volontari dell’Associazione Volano, aderente alle Acli. Dai mercati alle attività sportive, dagli enti caritativi alla sanità, dalle scuole per i figli ai corsi di italiano, una guida bilingue il più possibile completa, utile anche ai cittadini immigrati di altre nazionalità, il Vademecum parla anche di diritti e doveri dei rifugiati e cittadini stranieri in generale, con una guida agli uffici preposti, incluso l’elenco delle pratiche amministrative utili per ogni sezione, per agevolare la permanenza dei cittadini stranieri in generale sul territorio. Sono oltre 3.800 i cittadini ucraini che si sono rivolti alle Acli dall’inizio dell’anno, per ricevere assistenza amministrativa, di lavoro e di welfare. Per scaricarlo: https://aclibo.it/vademecum-popolazione-ucraina-in-italia/