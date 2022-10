Rinnovamento nello Spirito: domani preghiera per la pace nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, con il card. Zuppi

È in programma per domani sera, alle ore 19 nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, la Preghiera per la pace del Rinnovamento carismatico cattolico in Italia, promossa da Charis-Servizio internazionale per il Rinnovamento carismatico cattolico. Sarà il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, a presiedere la messa, momento centrale anticipato dalla preghiera comunitaria e seguito dall’affidamento a Maria. Il gesto verrà condiviso dal Rinnovamento nello Spirito Santo anche in altri luoghi d’Italia.