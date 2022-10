Diocesi: Tortona, una borsa di studio in memoria di don Zanolli per matricole dell’Università Cattolica residenti sul territorio

Una borsa di studio a favore di un nuovo studente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per favorire la formazione qualificata dei beneficiari e la promozione dell’Ateneo nella vita della comunità diocesana. A promuovere l’iniziativa è la diocesi di Tortona in memoria di don Francesco Zanolli, parroco di S. Andrea in Collegiata a Novi Ligure, morto nel 2015.

Il bando per l’assegnazione della borsa di studio è rivolto agli studenti residenti sul territorio della diocesi di Tortona che si iscriveranno per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale o a ciclo unico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 2022-2023. Ulteriore requisito è l’essere in possesso del diploma dell’Esame di Stato con un punteggio non inferiore a 80/100.

Il concorso prevede la partecipazione ad una prova scritta di cultura generale e ad un colloquio nel quale la commissione giudicante, nominata dal comitato promotore, valuterà la cultura generale, la motivazione della scelta dell’Università Cattolica, l’impegno ecclesiale e le esperienze di servizio.

Chi, in possesso dei requisiti, desidera partecipare al concorso dovrà presentare la domanda di ammissione entro e non oltre le 12 del 31 ottobre 2022.

Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito web diocesano.