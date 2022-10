Custodia del Creato: Rossano-Cariati, mercoledì la Giornata diocesana con mons. Aloise e mons. Renzo

La Chiesa di Rossano-Cariati celebrerà mercoledì 5 ottobre la Giornata diocesana della custodia del Creato che quest’anno, a livello mondiale, è giunta alla 17ª edizione. Dalle 16, presso l’oratorio della parrocchia San Paolo in Corigliano Rossano A.U. Rossano, ci si interrogherà a partire dalle parole “‘Prese il pane e rese grazie’ (Lc 22,19). Il tutto nel frammento”. Il programma prevede, in apertura, i saluti dell’arcivescovo Maurizio Aloise e di don Massimo Alato, direttore dell’ufficio diocesano della Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace. Nella prima parte sono previsti gli interventi di Francesco Cosentini, direttore regionale di Coldiretti Calabria, e di Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria. A presiedere il momento di preghiera solenne del Vespro sarà mons. Luigi Renzo, vescovo emerito di Mileto-Nicotera-Tropea. Nella seconda parte, invece, si terranno gli interventi di padre Onofrio Farinola, membro della Commissione nazionale per la Custodia del Creato a cui seguirà quello di mons. Luigi Renzo.