Croazia: 25° di ordinazione episcopale del card. di Zagabria Josip Bozanic. Mons. Gorski, “non ha risparmiato né se stesso né il proprio tempo”

(Foto Arcidiocesi di Zagabria)

Ieri sera, in occasione del 25° anniversario dall’ordinazione episcopale del cardinale di Zagabria Josip Bozanic, nell’aula magna dell’Università Cattolica croata si è svolto un concerto intitolato “Iubili sonus”. All’evento hanno partecipato il nunzio apostolico mons. Giorgio Lingua, numerosi vescovi e arcivescovi dalla Croazia, provinciali e superiori religiosi, rappresentanti del Parlamento croato, del governo e il sindaco di Zagabria Tomislav Tomasevic, così pure accademici membri del corpo diplomatico, la famiglia e gli amici del cardinale Bozanic. Per l’anniversario il cardinale ha ricevuto una speciale medaglia commemorativa con la scritta Arichiepiscopus Zagrebiensis e l’immagine di san Giuseppe, conferitagli dal vescovo ausiliare di Zagabria mons. Ivan Sasko. A nome di tutti i presenti, ha salutato l’altro vescovo ausiliare di Zagabria, mons. Mijo Gorski che ha ricordato come evento chiave del ministero del cardinale Bozanic, la beatificazione del cardinale Alojzije Stepinac e il secondo Sinodo dell’arcidiocesi di Zagabria. “In tutto questo tempo, lei si è completamente dedicato al servizio della Chiesa e dell’arcidiocesi, non risparmiando né se stesso né il proprio tempo”, ha detto mons. Gorski.

Anche Bozanic nel suo discorso di ringraziamento ha menzionato il beato Stepinac come “ispirazione, stimolo e direzione per tutto ciò che ha cercato di fare nella sua umiltà e modestia”. Si è poi rallegrato per il fatto che l’evento si è svolto presso l’Università Cattolica croata, “che 25 anni fa non esisteva”. “Mi aspetto crescita, sviluppo e progresso perché l’università insieme alle giovani generazioni, apre la strada a un nuovo futuro”, ha affermato il porporato.