Diocesi: Termoli-Larino, aperto nel santuario di Madonna Grande l’Ottobre missionario

Con l’appuntamento diocesano del 1° ottobre scorso, si è aperto nella diocesi di Termoli – Larino il mese missionario che si presenta ricco di appuntamenti e di ricorrenze presentati al Santuario di Madonna Grande (Nuova Cliternia – Campomarino): i 400 anni della Fondazione della Congregazione di Propaganda Fide, poi dal 1967 per volontà di Paolo VI Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e, da giugno scorso, Dicastero per l’Evangelizzazione; i 200 anni dell’Opera della Propagazione della fede, nata per iniziativa della giovane laica francese Pauline Jaricot con lo scopo di coinvolgere tutti i battezzati nella preghiera e nel sostegno economico dei missionari nel mondo, da questa poi nel corso degli anni nasce l’Opera della Santa Infanzia e l’opera di San Pietro Apostolo per il sostegno dei seminaristi delle giovani Chiese. E ancora i 100 del riconoscimento a Opere “Pontificie” cioè importanti per la vita di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese. Altra ricorrenza il Festival della missione (Milano 29 settembre – 2 ottobre) evento che coinvolge tutto il mondo missionario italiano che ha come tema “Vivere per dono”. Particolare interesse ha suscitato testimonianza dei coniugi Goffredo e Tiziana Leonardis della diocesi di Pescara-Penne, missionari Fidei Donum prima in Congo e poi per 9 anni in Albania. La Messa del 1° ottobre è stata celebrata dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca, che nell’omelia ha sottolineato l’importanza di “una fraternità vissuta, la consapevolezza di essere figli e la possibilità di vivere da fratelli nella quotidianità; essere figli cioè essere delle persone affidate, vivere la relazione con il Padre e vivere ogni giorno questa confidenza cosi come ci indica anche Santa Teresina di Gesù Bambino, maestra di vita e Dottore della Chiesa. Essere fratelli è il compito che abbiamo anche nella fatica della diversità e delle incomprensioni; vivere da fratelli e sorelle ad imitazione di Gesù”.