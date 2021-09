Terra Santa: Milano, la XIV Giornata delle Associazioni di Terra Santa. Presente anche il Custode Patton

“Da lui proviene la mia speranza – Testimonianze di speranza cristiana in Terra Santa”: è il tema della XIV Giornata delle Associazioni di Terra Santa promossa congiuntamente dalla Fondazione Terra Santa, dal Commissariato di Terra Santa del Nord Italia, la Conferenza di lingua italiana dei Commissari di Terra Santa e l’Associazione Pro Terra Sancta. Sono invitate tutte le associazioni di volontariato che sostengono progetti in Terra Santa. L’evento si svolgerà a Milano il 30 ottobre nel Convento Sant’Angelo (Sala San Bernardino), in presenza e in streaming. Il programma prevede, dopo i saluti iniziali di Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta, la riflessione introduttiva sul tema della Giornata di Fra’ Matteo Brena, commissario di Terra Santa della Toscana. A seguire la testimonianza “I semi di speranza dopo il viaggio del Papa in Iraq” di padre Georges Jahola, sacerdote iracheno siro-cattolico, membro del comitato per la ricostruzione di Baghdeda (Qaraqosh) e l’intervento su “Jihadismo e riscatto dei bambini soldato” di Fra’ Stefano Luca, cappuccino, docente di Islamistica, formatore di teatro sociale. Nel pomeriggio spazio prima alle associazioni partecipanti con idee, proposte, richieste per migliorare il servizio in Terra Santa e poi a Federico Bonechi, responsabile della Misericordie Toscana e referente delle Misericordie a Betlemme che parlerà su le “Opere di misericordia a Betlemme” e a Suor Adele Brambilla, missionaria comboniana, direttrice dell’ospedale pediatrico di al-Karak, in Giordania. La riflessione conclusiva è affidata a padre Francesco Patton, Custode di Terra Santa che presidierà anche la Messa finale.