Giornata migrante e rifugiato: Fondazione San Giovanni Battista, bruciata la Tenda dell’accoglienza a Ragusa

“Questa notte a Ragusa hanno bruciato la Tenda dell’accoglienza, simbolo della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in vista della quale la Fondazione San Giovanni Battista ha curato la realizzazione di molti eventi”. Lo ha dichiarato Renato Meli, presidente della Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa.

“La Tenda che è stata inaugurata alla presenza di rappresentanti della Prefettura, della Questura, del Libero Consorzio comunale di Ragusa, del comune di Ragusa, del comune di Comiso e della diocesi di Ragusa, il 20 settembre in piazza San Giovanni, è stata poi trasferita presso Ponte vecchio dove è stato steso il drappo formato dall’unione di stoffe differenti – ricorda il presidente della Fondazione -. Attraverso la Tenda abbiamo voluto ricostruire un luogo di incontro e partecipazione, terreno fertile per lo sviluppo di un noi sincero e arricchente. Il cammino che Papa Francesco ci ha proposto è faticoso impervio ed esigente ma, davanti a questo atto vandalico, capiamo quanto sia importante continuare in questo percorso, attraverso l’impegno della comunità e il lavoro che gli operatori dell’accoglienza fanno giorno dopo giorno”.

Solo così, conclude Meli, “si può rispondere con la testimonianza del servizio e la costruzione di quel noi ‘come compagni dello stesso viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli’ (Fratelli tutti, 8)”.