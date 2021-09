Digitale: Bianchi (min. Istruzione), “come scuola occorre sviluppare capacità critica e competenze personali nell’uso degli strumenti”

“Nasce la Fondazione Italia Digitale e credo sia un elemento importante perché è chiaro che dopo questa pandemia tutti dobbiamo ripensare al digitale. È il momento giusto per riprendere il discorso e approfondirlo”. Lo ha dichiarato Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, nel corso della presentazione oggi a Roma della Fondazione Italia Digitale. “L’Europa, l’Italia, tutti noi – ha osservato – stiamo investendo moltissimo sul digitale e sulla possibilità di avere strumenti che facilitino continuamente la nostra vita e il nostro stare insieme. Occorre certamente sviluppare, ed è questo che faremo come scuola, una capacità critica nell’uso degli strumenti, ma anche una capacità di utilizzarli per aumentare, potenziare e far crescere le competenze personali. Quindi ben arrivata Fondazione Italia Digitale”.