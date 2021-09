Diocesi: Acireale, giovedì il convegno “Prevenzione e imprudenza. Verso una scienza consapevole”. Mons. Raspanti, “l’emergenza non è finita, coltivare il dialogo”

La diocesi di Acireale, con il patrocinio del Comune di Acireale e della Regione Siciliana, e la disponibilità dell’Aias, organizza giovedì 30 settembre, alle ore 20.30, nella sala convegni Anderhub, in via Lazzaretto 65 ad Acireale, un convegno dal titolo “Prevenzione e imprudenza. Verso una scienza consapevole”. Il relatore è Bruno Cacopardo, direttore di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera “Garibaldi-Nesima” e membro del Comitato tecnico scientifico della Regione Sicilia. I lavori, dopo il saluto di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e vice presidente della Cei, saranno condotti da Lucia Leocata.

Bruno Cacopardo, nel presentare il convegno, afferma: “La medicina è anche prevenzione primaria e secondaria, calcolo di predittività. Occorre una conoscenza scientifica e medica che possa tradursi in informazione da veicolare a tutti i livelli della popolazione, affinché ciascuno possa con consapevolezza e libertà assumere atteggiamenti rispettosi del bene proprio e altrui”.

“L’emergenza Covid – osserva il vescovo Raspanti – non è ancora superata. È importante prestare ascolto alla gente. La pandemia ci sollecita a coltivare il dialogo tra scienza e società, istituzioni e cittadini. Abbiamo il dovere, in particolare come comunità ecclesiale, attraverso una corretta informazione, di aiutare a superare le criticità che caratterizzano questo tempo”.

È gradita la prenotazione via mail, con la possibilità di far pervenire domande e dubbi evento2021.covid@gmail.com. L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook della diocesi di Acireale.