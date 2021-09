49ª Settimana sociale: mons. Santoro (presidente Comitato scientifico), “un lavoro sinodale, di comunità e incontri”

“Dietro la 49ª Settimana sociale c’è un lavoro sinodale, un lavoro di comunità e incontri, momenti di approfondimento e di studio; e poi c’è il grande sostegno del gruppo ‘The Economy of Francesco’, proprio perché una parte dell’evento sarà guidata dai giovani”. Lo ha dichiarato mons. Filippo Santoro ai microfoni della tv dehoniana, Tele Dehon parlando della prossima Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Taranto dal 21 al 24 ottobre prossimi. “La Settimana sociale – ha spiegato il presule che è anche il presidente del Comitato scientifico e organizzatore – si concluderà con l’elaborazione di un documento che presenteremo al Parlamento italiano e a quello europeo. Abbiamo anche preparato una serie di osservazioni sulle politiche pubbliche che saranno sottoposte subito a tutti i rappresentanti delle diocesi di modo che dalla riflessione comune emergano esigenze”. A proposito degli ospiti, mons. Santoro ha confermato che ci sarà il videomessaggio di Papa Francesco e che l’organizzazione è in contatto anche con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (per un possibile videomessaggio). Tra i ministri sarà presente, via Skype, anche Roberto Cingolani, responsabile della Transizione ecologica. L’11 ottobre, invece, ci sarà la conferenza stampa di presentazione. “Il tema è scottante – ha concluso l’arcivescovo – è un momento cui parteciperanno più di 900 persone e che può servire alla Chiesa e alla società italiana perché si dia una svolta alla questione della devastazione ambientale”.