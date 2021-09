Custodia del Creato: Greenaccord, dal 1° al 3 ottobre a Bari il XVI Forum dell’informazione cattolica

“Nessuno si salva da solo. Dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti per un nuovo rinascimento sociale ed ecologico”: questo il tema che farà da filo conduttore al XVI Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato, promosso da Greenaccord, dal 1° al 3 ottobre a Bari. Il Forum – al quale prenderanno parte una sessantina di giornalisti delle maggiori testate italiane – si articolerà in tre sessioni di lavoro, con relatori esperti delle tematiche ambientali.

Venerdì 1° ottobre, dalle 15 alle 19, il panel introduttivo “Non dovremo tornare alla normalità perché la normalità era il problema”: verranno evidenziate le sfide del Mezzogiorno e il ruolo proattivo dei giovani, tra Green New Deal e Recovery Plan.

Sabato 2 ottobre due distinte, ma complementari sessioni: la prima (dalle 9.30 alle 13.30) “Madre Terra”, dedicata alla protezione e alla valorizzazione sostenibile delle limitate risorse naturali per meglio intraprendere processi di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano; la seconda (dalle 15 alle 19) “Chi va piano va sano e va lontano”, ovvero le infinite vie della mobilità sostenibile per un turismo più responsabile.

Domenica 3 ottobre, alle 11, santa messa in cattedrale presieduta da mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

Come da consuetudine, nell’ambito del Forum, sarà conferito il Premio giornalistico “Sentinelle del Creato” a 4 giornalisti e a personaggi del mondo dell’arte, della cultura e dell’imprenditoria, che si sono particolarmente distinti nella difesa dell’ambiente. Presentano i giornalisti Roberto Amen e Romina Gobbo, con l’accompagnamento musicale di alcuni allievi del liceo musicale “Domenico Cirillo” di Bari.

Il Forum sarà in diretta streaming sul canale YouTube della arcidiocesi di Bari-Bitonto e pubblicato sulla pagina Facebook di Greenaccord e sul portale dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto.