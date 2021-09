Coronavirus Covid-19: Age, il 30 settembre un convegno su “La scuola oltre l’emergenza”

“La scuola oltre l’emergenza. Nuovi e possibili modelli di scuola” è il titolo del convegno che si terrà giovedì 30 settembre a Roma, dalle 9.30, presso il Centro congressi Auditorium Aurelia (via Aurelia 796). Promossa dall’Associazione italiana genitori aps (Age), l’iniziativa, spiega Rosaria D’Anna, presidente di Age, “intende avviare una riflessione sia sulle opportunità concretizzate sia su quelle perse dall’universo scolastico all’indomani dell’emergenza pandemica”. “Malgrado ancora non possa dirsi conclusa la criticità sanitaria – aggiunge la presidente – è fondamentale chiederci come madri, padri, insegnanti ed educatori tout court quale sia l’eredità di questa vicenda per iniziare a progettare un futuro formativo che possa mettere al centro i nostri figli, investire sull’innovazione tecnologica e su nuovi modelli didattici”.

Dopo l’introduzione della stessa D’Anna, seguiranno gli interventi di Ernesto Diaco (direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Conferenza episcopale italiana), Giuseppe Pierro (dirigente dell’Ufficio VI Direzione Generale per il personale scolastico Miur), Massimiliano Padula (docente alla Pontificia Università Lateranense e presidente del Copercom), Giancarlo Frare (presidente nazionale di Agesc). Introdurrà e modererà l’evento Davide Guarneri, responsabile per la Scuola della diocesi di Brescia e già presidente nazionale Age.

Rivolto a dirigenti scolastici, docenti, genitori e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, il convegno sarà trasmesso in differita sul canale YouTube dell’Age.