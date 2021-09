Cambiamenti climatici: Coldiretti, domani gli Oscar Green per le proposte innovative dei giovani

Non solo proteste e convegni, l’impegno concreto dei giovani italiani per combattere i cambiamenti climatici e salvare l’ambiente sarà al centro delle prima esposizione delle innovazioni nate durante la pandemia Covid dall’ingegno delle nuove generazioni presentate dal vivo per la prima volta all’Oscar Green, il salone della creatività Made in Italy, con il patrocinio del Ministero delle Politiche agricole e del Dipartimento per le Politiche giovanili. L’iniziativa dei giovani della Coldiretti si svolge domani, mercoledì 29 settembre, dalle ore 9, in via XXIV Maggio 43 al Centro congressi Rospigliosi a Roma dove giungeranno centinaia di ragazzi da tutte le Regioni, in occasione di Youth4Climate che anticipa la riunione dei ministri della Cop 26, la conferenza mondiale dell’Onu sui cambiamenti climatici in programma a Glasgow dall’1 al 12 novembre. “Sarà possibile toccare con mano decine di invenzioni delle nuove start up, scelte dopo una lunga selezione territoriale, destinate a promuovere la svolta verso la sostenibilità nei più diversi ambiti, dal clima all’ambiente, dall’energia alla salute, dalla tecnologia all’impegno sociale”, si legge in una nota della Coldiretti. Per l’occasione sarà presentata prima indagine Coldiretti-Divulga sulla “Svolta green delle nuove generazioni” che fotografa il profondo cambiamento nelle abitudini dei giovani italiani con un focus dedicato allo ritorno alla terra che non avveniva dalla rivoluzione industriale. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, la delegata nazionale del Movimento Giovani Imprese Coldiretti, Veronica Barbati, il ministro degli Affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini, il ministro delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, il sottosegretario per le Politiche agricole, Francesco Battistoni, il vice direttore della Fao, Maurizio Martina, e il presidente di Ismea, Angelo Frascarelli.