Diocesi: Massa Carrara-Pontremoli, da domani il convegno pastorale dedicato al cammino sinodale

“Il cammino sinodale: annunciare il Vangelo in un tempo di rigenerazione”. È il titolo del convegno pastorale diocesano di Massa Carrara-Pontremoli, che il 29 e il 30 settembre apre le attività diocesane nel nuovo anno pastorale. Un appuntamento per ripartire e rimettersi in cammino: infatti, in questo anno pastorale 2021-2022 il convegno punterà l’attenzione sulle relazioni, per una Chiesa che intende rigenerarsi, soprattutto nell’ottica del cammino sinodale della Chiesa italiana e universale. “Questo è il tempo favorevole che Dio ci dona – ha scritto ai sacerdoti don Maurizio Iandolo, vicario per la pastorale –, non facciamolo passare invano”.

Il convegno si terrà presso i locali della parrocchia di Maria SS. Mediatrice ad Avenza alle ore 21. In particolare mercoledì 29 settembre sarà presente il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che con il suo intervento aiuterà la comunità diocesana di Massa Carrara-Pontremoli a inserirsi nella dinamica del cammino sinodale, per un rinnovato annuncio del Vangelo. Giovedì 30 settembre la serata sarà dedicata allo svolgimento dei tavoli di lavoro, uno spazio per riflettere e progettare.