Custodia del Creato: Cauteruccio (Greenaccord), “è improcrastinabile un nuovo rinascimento sociale ed ecologico”

Parte dalla Puglia il “nuovo rinascimento sociale ed ecologico”, che la onlus Greenaccord considera ormai “improcrastinabile”, come afferma il presidente Alfonso Cauteruccio. “Più considerazione, più coinvolgimento e più creatività dei giovani, meno consumo di risorse e meno scarti, più relazioni e più mobilità sostenibile”. Sarà questo il leit motiv del XVI Forum dell’informazione cattolica per la custodia del Creato che, dal 2004, si svolge nel periodo denominato “tempo del Creato”, che va dal primo settembre al 4 ottobre, memoria liturgica di san Francesco.

Grazie al sostegno e alla collaborazione dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto e della Regione Puglia, quest’anno Greenaccord sarà nel capoluogo pugliese, dall’1 al 3 ottobre, per una tre giorni intitolata “Nessuno si salva da solo. Dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti per un nuovo rinascimento sociale ed ecologico”. Un titolo che prende a prestito la frase “Nessuno si salva da solo” pronunciata da Papa Francesco nell’incontro di preghiera per la pace promosso da Sant’Egidio (20 ottobre 2020).

“Si tratta – continua il presidente Cauteruccio – di un’occasione per continuare a conoscere, capire e approfondire, con il supporto delle due lettere encicliche del Pontefice Laudato Si’ e Fratelli Tutti, le metamorfosi del mondo, tra cambiamenti climatici e mutamenti demografici, nell’intento di aprire le strade dell’avvenire a ‘un nuovo rinascimento sociale ed ecologico’ che consenta agli adolescenti di oggi e alle prossime generazioni di esprimere i propri talenti in Paesi più sani e giusti. Greenaccord è grata per il sostegno e l’accoglienza offerti dall’arcidiocesi di Bari e confida che questo XVI Forum possa contribuire a favorire dibattito e riflessione e ad accendere i riflettori sulla prossima 49ª Settimana sociale che si svolgerà a Taranto”.