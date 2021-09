Diocesi: Bolzano, da giovedì a domenica iniziative, spettacoli e celebrazioni per commemorare il beato Josef Mayr-Nusser

Da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre nella diocesi di Bolzano-Bressanone verrà commemorato il beato Josef Mayr-Nusser – la cui memoria liturgica ricopre proprio il 3 ottobre – che il 4 ottobre 1944 rifiutò il giuramento delle SS ad Adolf Hitler. Per questo fu imprigionato e morì di stenti ad Erlangen il 24 febbraio 1945 durante il trasporto al campo di concentramento. Il suo coraggioso “no” a Hitler fu la conseguenza interiore del suo impegno sociale e cristiano, della sua formazione della coscienza e del suo atteggiamento di fede.

Il 30 settembre alle 19.30, nel Centro pastorale a Bolzano, verrà presentato il libro in lingua tedesca “Die katholische Jugend in Südtirol”. Sabato 2 ottobre dalle 14 alle 17.30 si terrà il sentiero tematico Josef Mayr-Nusser, un percorso a piedi o in bici lungo i luoghi della memoria a Bolzano. Sempre sabato, ma alle 18 in duomo a Bolzano, la messa commemorativa di Josef Mayr-Nusser. A seguire lo spettacolo “Essere testimoni: parole e musica in duomo“, con recitazione di testi del beato, di Franz Jägerstätter, Edith Stein, Alfred Delp SJ, Dietrich Bonhoeffer e Etty Hillesum. Domenica 3 ottobre alle 18, al Teatro comunale di Gries, lo spettacolo “No! Josef e altri coraggiosi che dissero no a Hitler e a Mussolini”. Sempre domenica, alle 20.30 al Teatro Cristallo, “Bozen-Bolzano/Erlangen – La cerchia di Peppi Nusser”. Fino al 2017 le spoglie mortali del beato erano sepolte nella chiesa di Stella sul Renon, poi sono state inumate nel duomo di Bolzano. In futuro egli sarà ricordato a Stella con un memoriale Mayr-Nusser: nei mesi scorsi l’artista Josef Rainer di Bressanone ha realizzato con la musicista Manuela Kerer una colonna che produce suoni e che sarà benedetta sabato 2 ottobre alle 15 durante una liturgia commemorativa con il vescovo Ivo Muser. Le iniziative sono proposte da un gruppo di promotori coordinati dal Katholisches Forum.