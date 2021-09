Diocesi: Savona-Noli, venerdì e sabato la seconda sessione del Sinodo

Si avvicina la seconda sessione del Sinodo diocesano di Savona-Noli, che si svolgerà venerdì 1° e sabato 2 ottobre presso il teatro dell’istituto scolastico “S. Maria Giuseppa Rossello”, in via Montegrappa a Savona. Venerdì 1° ottobre, alle ore 18, dopo la accoglienza si terrà la preghiera dei vespri. Seguirà, alle ore 18,30, la presentazione del testo preparato dalla commissione per la redazione dei documenti, la quale si è attenuta alla traccia di lavoro proposta dal vescovo, mons. Calogero Marino, integrandola con gli interventi avvenuti in assemblea. Dopo la cena, dalle ore 20,30 alle ore 22,30 avrà luogo la discussione sul testo.

Sabato 2 ottobre la giornata si aprirà alle ore 8,30 con l’Eucaristia nel salone. Alle ore 9,30 riprenderanno i lavori sull’indice e si voterà sul documento proposto. Alle ore 11,30 avrà luogo la presentazione delle commissioni sinodali, con successiva discussione. Dopo il pranzo, dalle 14,30 alle 15.30 sarà possibile effettuare le iscrizioni dei sinodali alle commissioni, che alla fine saranno presentate all’assemblea nella loro composizione. Dopo la scelta dei presidenti, le commissioni si organizzeranno per le prime convocazioni. Si terminerà alle ore 17 con una breve preghiera.

L’Ufficio liturgico diocesano diretto da padre Franco Gazzera curerà la preparazione del libretto della preghiera. Per partecipare all’assemblea plenaria del 1° e 2 ottobre occorrerà il green pass.