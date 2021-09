Diocesi: Padova, domani sera un webinar su migrazioni e strategia d’intervento

“Migrazioni: focus e strategia d’intervento” è il tema del webinar promosso dall’Ufficio di pastorale delle migrazioni- Migrantes della diocesi di Padova domani, alle 18.30, sul canale You Tube della diocesi di Padova.

L’incontro, che si colloca a ridosso della 107a giornata mondiale del migrante e del rifugiato (celebrata domenica 26 settembre), sarà introdotto da don Gianromano Gnesotto, direttore della Pastorale dei migranti, e vedrà gli interventi di Paola Scevi, direttrice del Master di diritto delle migrazioni dell’Università di Bergamo (Tratta degli esseri umani e flussi di richiedenti asilo: connessioni, strumenti, normative e nuove strategie di intervento) e Marco Cocco, tutor del Master di diritto delle migrazioni dell’Università di Bergamo (Il fenomeno del “caporalato”).

In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato il vescovo Claudio Cipolla era intervenuto con un messaggio rivolto “a tutte le persone di buona volontà, non solo ai cristiani e ai fedeli cattolici”, in cui ricordava che non si può rimanere indifferenti rispetto ai tanti drammi collegati alle crisi umanitarie e a quanti cercano accoglienza e aiuto, perché “i migranti, i profughi, i rifugiati, sui quali oggi in particolar modo si sofferma la nostra attenzione, mettono a verifica la nostra umanità e il grado della nostra appartenenza religiosa”.

Il messaggio è disponibile sul sito diocesano: www.diocesipadova.it