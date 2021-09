Libano: consegnate a Beirut tonnellate di aiuti alimentari italiani per le Forze armate del Paese

(foto Ministero della Difesa)

È partito ieri dall’aeroporto di Pratica di Mare con destinazione Beirut, un aereo KC767 full cargo dell’Aeronautica militare con a bordo oltre 10 tonnellate di alimenti, donati da aziende italiane in favore del Libano. “Il Governo e il popolo italiano sono vicini al Libano in questo difficile momento di crisi economico-finanziaria, che sta affliggendo il Paese. Gli aiuti alle Forze armate libanesi da parte della Difesa italiana sono un ulteriore segno del forte legame tra Italia e Libano e della fraterna vicinanza al popolo libanese”. Sono queste le parole del ministro della Difesa Lorenzo Guerini che, come riportato sul sito istituzionale, ha voluto questa operazione, inquadrata nell’ambito di un piano di aiuti internazionali coordinato dalle Nazioni Unite. Una missione che ha lo scopo di contribuire a supportare il paese dei cedri, attualmente interessato da una grave crisi economico-finanziaria, disposta dal generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato maggiore della Difesa, sotto la direzione del Comando operativo di vertice interforze, comandato dal generale Luciano Portolano.