Economia: Univ. Cattolica, domani a Roma webinar con Tiziano Treu su politiche del lavoro e percorsi di nuovo sviluppo del Paese

“E’ tempo di investire in una nuova economia” è il titolo del webinar, promosso dalla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica nel campus di Roma in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, che si terrà domani alle 17.30 e potrà essere seguito collegandosi alla homepage del campus di Roma dell’Ateneo.

L’incontro sarà aperto dal saluto di Pietro Sebastiani, ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede. Interverranno Antonella Occhino, preside della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica con la relazione “Idee, valori e modelli per uno sviluppo economico inclusivo e innovativo”, Stefano Bozzi, ordinario di Finanza aziendale alla Facoltà di Economia, con un intervento dal titolo “Il contributo della finanza ad uno sviluppo sostenibile”, Diana Battaggia, direttrice dell’Ufficio in Italia per la promozione tecnologica e degli investimenti dell’Organizzazione delle Nazioni unite per lo sviluppo industriale – Unido-Itpo Italy, che affronterà il tema ”Innovazione tecnologica e sostenibilità degli investimenti”, e Tiziano Treu, presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), con la relazione “Politiche del lavoro e formazione professionale come asset strategico per la competitività delle imprese”.

“Nel corso degli ultimi due decenni il sistema economico ha subìto profonde trasformazioni che pongono nuove priorità nelle scelte di allocazione e distribuzione delle risorse – commenta Occhino – L’esigenza di perseguire obiettivi di crescita economica, particolarmente rilevante per un Paese come l’Italia che da anni registra tassi di sviluppo del Pil più contenuti della media europea, deve essere coniugata con azioni che promuovano la realizzazione delle persone nelle organizzazioni economiche, tenendo in massima considerazione l’impatto ambientale di ogni attività produttiva e i risvolti sociali delle trasformazioni del lavoro indotte dalla tecnologia”. Oggetto dell’incontro di domani “l’analisi del ruolo che le politiche economiche, finanziarie e del lavoro rivestono nel favorire una crescita equa e sostenibile”.