Brasile: Avsi, col progetto “Welcomed through Work” aiutati più di mille migranti venezuelani

Oggi e domani presso il centro culturale del Banco do Brasil (Ccbb) evento pubblico per inaugurare una mostra fotografica che documenta il viaggio dei migranti venezuelani e il percorso di integrazione in Brasile portato avanti grazie al progetto “Welcomed through Work”, che così conclude la sua prima fase. L’iniziativa è stata avviata nell’ottobre 2019 e implementata da Avsi Brasil, socio fondatore di Fondazione Avsi, con l’Istituto migrazioni e diritti umani (Imdh)/Suore Scalabriniane e sostenuto dai fondi del Dipartimento degli Stati Uniti per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni (Prm). Il progetto ha aiutato più di mille migranti venezuelani a integrarsi nel Paese. Tra questi 500 hanno trovato lavoro. La mostra, con gli scatti del fotografo italiano Antonello Veneri, sarà inaugurata domani 29 settembre e illustrerà il percorso fatto da centinaia di famiglie venezuelane dall’arrivo in Brasile, in cerca di riparo, fino al loro inserimento in azienda. Per l’occasione è stato organizzato anche un seminario dal titolo “Il viaggio dei migranti venezuelani verso l’autonomia in Brasile”, al quale interverranno diverse organizzazioni che lavorano con i rifugiati come l’Unhcr e la task force “Operazione Acolhida”. Sarà inoltre presentata una ricerca realizzata sui dati raccolti nei primi due anni di progetto. “Il progetto che in questa mostra e nel seminario viene analizzato – spiega Giampaolo Silvestri, segretario generale di Avsi – conferma che solo un approccio multistakeholder, che coinvolge cioè imprese private, donatori istituzionali e altre ong, può aiutare a fronteggiare il fenomeno migratorio. Questa ci sembra la strada maestra per garantire la tutela dei diritti fondamentali di tutti”. L’incontro inizierà alle 9.30 (ora brasiliana) e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube di Avsi Brasile. Per seguire l’evento in remoto, è necessario registrarsi a questo link https://bit.ly/3yOPEaI (verrà poi inviata una password di accesso).