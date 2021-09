Coronavirus Covid-19: in Italia somministrate più di 84,3 milioni di dosi, vaccinate circa 42,2 milioni di persone. Oltre 57mila terze dosi

Stando al report sui vaccini anti Covid-19, in Italia sono 84.303.255 le somministrazioni eseguite. Dai dati, aggiornati a questo pomeriggio, emerge che sono 42.190.584 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale necessario per la immunizzazione, pari al 78,12% della popolazione italiana over 12. Sono 44.995.211 le persone (pari all’83,31 % della popolazione over 12) ad aver ricevuto almeno la prima dose mentre sono già 57.404 le terze dosi somministrate.

In totale sono 43.518.462le somministrazioni a donne e 40.784.793 quelle a uomini. Se si considerano le fasce d’età, sono 2.653.328 i 12-19enni immunizzati, 4.488.812 i 20-29enni, 4.761.665 i 30-39enni, 6.458.890 i 40-49enni, 7.715.839 i 50-59enni, 6.477.624 i 60-69enni, 5.404.298 i 70-79enni, 3.446.120 gli 80-89enni e 784.008 gli over 90.

Rispetto alle 94.912.774 dosi finora disponibili in tutta Italia (67.308.206 di Pfizer/BioNTech, 14.102.354 di Moderna, 11.543.325 di AstraZeneca e 1.958.889 di Janssen), ne sono state inoculate l’88,8%.

Per quanto riguarda le somministrazioni effettuate, in tutto il mese di gennaio sono state in totale 1.998.444 a fronte di 2.386.751 effettuate a febbraio, di 6.073.247 a marzo, di 9.781.794 ad aprile, di 15.105.964 a maggio, di 16.708.315 a giugno, di 16.700.247 a luglio e di 9.180.587 ad agosto. Nel mese di settembre – secondo i dati disponibili al momento – sono state 6.327.372 le somministrazioni totali che hanno riguardato 2.114.565 prime dosi (comprese 27.720 di vaccino monodose Janssen) e 3.961.115 seconde dosi. Da inizio campagna, sono state raggiunte 1.467.152 somministrazioni a persone contagiate che sono guarite dal Covid-19.