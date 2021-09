Musica: Radio Onda Uer, riprendono le trasmissioni dedicate al cantautore Chris Cappell

Dopo la pausa estiva tornano le trasmissioni ispirate alla vita e all’arte del cantautore Chris Cappell su Radio Onda Uer, la web radio di formazione integrale dell’Università europea di Roma.

Christian Cappelluti, in arte Chris Cappell, è stato un musicista di grande talento, scomparso nel 1998 a soli 22 anni. La sua arte e la sua storia hanno ispirato la vita di tanti giovani. Sono tanti i buoni frutti nati grazie a Christian. I genitori, Adriana e Franco, hanno dato vita ad una Fondazione che porta il suo nome e che ha contribuito a realizzare opere a supporto dell’istruzione e della formazione dei giovani. Fra le iniziative c’è il Chris Cappell College di Anzio, inaugurato nel 2002. Un liceo dotato, fra l’altro, di una biblioteca multimediale e di laboratori per musica, lingue straniere, informatica e fisica.

Nei mesi scorsi, su Radio Onda Uer, sono state realizzate otto trasmissioni della prima serie, a cura di Carlo Climati. Tra gli argomenti trattati: il silenzio e la meditazione, la musica gospel, la gioia di suonare in un gruppo rock, la bellezza della speranza e dell’incontro, la dimensione spirituale della musica di Chris Cappell. Ogni puntata ha presentato la riflessione di un ospite. Sono intervenuti fra gli altri p. Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica; Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano; Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana.