Lotta a povertà: Guterres (Onu), “azione accelerata su occupazione e protezione sociale per evitare ripresa globale disomogenea e prevenire crisi future”

Investire in una crescita ricca di posti di lavoro, nella protezione sociale, e in una transizione giusta verso un futuro a zero emissioni, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, potrebbe impedire un ulteriore approfondimento delle disuguaglianze tra economie sviluppate e in via di sviluppo, ulteriormente esacerbate durante la pandemia di Covid-19, sostiene il segretario generale Onu, António Guterres, in un Policy Brief presentato oggi nel corso di un meeting ad alto livello, convocato con l’Ilo presso le Nazioni unite. Per Guterres “sono necessari almeno 982 miliardi di dollari in misure di stimolo fiscale per rispondere agli shock immediati della crisi del mercato del lavoro e per sostenere una transizione giusta, nonché 1,2 trilioni di dollari l’anno per i piani di protezione sociale nei paesi a basso e medio reddito”. Nessuna economia avanzata, avverte, “ha raggiunto il progresso economico e sociale senza investire in sistemi di protezione sociale e servizi pubblici di qualità”. Mentre la ricchezza dei miliardari, si legge ancora nel Policy Brief, “è aumentata di oltre 3,9 trilioni di dollari tra marzo e dicembre 2020, l’impatto della pandemia sul mondo del lavoro ha, tra le altre cose, aumentato il numero di estremamente poveri da 119 e 224 milioni di persone, il primo aumento della povertà in oltre 21 anni”. Di qui l’appello: servono “investimenti urgenti per una ripresa ricca di posti di lavoro, sostenibile e socialmente inclusiva. I settori pubblico e privato dovrebbero sfruttare i finanziamenti per aumentare significativamente questi investimenti” al fine di “raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile” e “affrontare i rischi sempre crescenti derivanti dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale che potrebbero mettere a repentaglio 1,2 miliardi di posti di lavoro, equivalenti al 40% della forza lavoro globale”.