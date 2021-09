Coronavirus Covid-19: Covax, consegnate in Bangladesh oltre 2,5 milioni di dosi Pfizer in 26 ultracongelatori forniti da Unicef

Ventisei ultracongelatori consegnati dall’Unicef attraverso Covax stanno permettendo al Bangladesh di ricevere, conservare e distribuire grandi quantità di vaccini contro il Covid-19 che richiedono una conservazione ultrafredda. Ognuno dei 26 congelatori può conservare oltre 3000mila dosi di vaccino, supportandone la somministrazione nei distretti fuori Dacca. La spedizione Covax di oggi di 2,5 milioni di dosi donate dagli Stati Uniti di Pfizer è stata resa possibile grazie a questa capacità aggiuntiva della catena ultrafredda.

“Mentre sempre più Paesi danno il proprio sostegno attraverso Covax per garantire un accesso equo ai vaccini, incrementare la capacità della catena ultrafredda nei Paesi che li ricevono è di importanza cruciale”, ha dichiarato Tomoo Hozumi, rappresentante Unicef in Bangladesh.

La distribuzione di 26 ultracongelatori in Bangladesh fa parte dell’obiettivo globale dell’Unicef di distribuire 350 ultracongelatori in oltre 45 paesi per conto di Covax. Ad oggi, solo il 9% della popolazione del Bangladesh è stata completamente vaccinata. Covax ha l’obiettivo di assicurare un accesso equo ai vaccini e aiuti, in particolare per i paesi a basso e medio reddito. “Garantire che i vaccini raggiungano tutti, ovunque, è la massima priorità e un passo fondamentale verso la salute per tutti. Non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno”, ha concluso Bardan Jung Rana, rappresentante nazionale Oms.