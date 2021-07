Conferenza sul futuro dell’Europa: via al piano di comunicazione. Mezzo milione di viste alla piattaforma on line. Modesto interesse da polacchi, svedesi e tedeschi

La piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa ad oggi è stata visitata da oltre mezzo milione di persone; a decidere un coinvolgimento attivo sono oltre 18.500 cittadini, più di 5mila idee condivise e 1.340 gli eventi registrati. Ma nel “piano di comunicazione” si evidenziano due squilibri a cui occorre porre rimedio: il primo è di genere, con una forte sotto-rappresentazione delle donne sulla piattaforma, “sfida comune per simili attività di coinvolgimento dei cittadini”. Il secondo è geografico: vi è un numero relativamente elevato di visite da Malta, Belgio e Lussemburgo, nonché dal Portogallo (probabilmente correlato alla presidenza portoghese), mentre polacchi, svedesi e tedeschi sono molto poco attivi. È necessaria un’attenzione particolare per attrarre più giovani, ma i dati considerati nel piano di comunicazione (e risalenti a maggio, in realtà) mostrano un buon livello di partecipazione (l’11% dei partecipanti è nella fascia di età 15-24 anni, ma il 22% non ha fornito informazioni sulla propria età). Quanto agli argomenti della conferenza sui quali gli utenti della piattaforma hanno contribuito con la maggior parte delle idee sono il cambiamento climatico e l’ambiente, la democrazia europea e un’economia più forte, la giustizia sociale e l’occupazione. Al contrario, i temi con cui finora hanno generato meno proposte e interazioni sono migrazione, trasformazione digitale e salute.