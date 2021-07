Diocesi: Orvieto, oggi consegna attestati corso di formazione per volontari nella valorizzazione dei beni ecclesiastici

Consegna, oggi a Orvieto, alle ore 16, nella Sala Pieri del Palazzo episcopale, degli attestati del corso di formazione per volontari nella valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici dal titolo “Morte, Giudizio, Inferno e Paradiso nei luoghi e nelle opere della diocesi”, promosso dalla diocesi e organizzato dall’associazione “Pietre Vive”. In 37 hanno conseguito gli attestati di partecipazione al corso, giunto alla sua 15ª edizione, che quest’anno era incentrato sui luoghi e sul tema dei novissimi, tema scelto di comune accordo, con il vescovo, mons. Gualtiero Sigismondi, con il vicario episcopale e direttore dell’ufficio per i Beni culturali, don Francesco Valentini, e il direttore dell’ufficio Cultura, don Alessandro Fortunati, e alcuni parroci. Gli incontri, comprese le visite, sono stati 16, numero inferiore rispetto agli scorsi anni per non incorrere nei problemi legati alla pandemia. Il corso si rivolge ai soci e volontari dell’Associazione “Pietre Vive” e a tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati e che “vogliono contribuire a vario titolo alla valorizzazione e al recupero del patrimonio ecclesiastico della diocesi, come pure a chiunque voglia approfondire i molteplici aspetti della valorizzazione dei beni culturali nell’ottica di un cammino di cristianità