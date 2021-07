Diocesi: Acireale, 50 anni di sacerdozio per p. Salvatore Alberti

Domani, sabato 3 luglio, padre Salvatore Alberti ricorda il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, nella chiesa Santa Maria del Suffragio in Acireale. La Messa sarà concelebrata con i Padri dell’Oratorio. Domenica 4 luglio, invece, nella chiesa dell’Oratorio dei Padri Filippini di Acireale, sarà ricordato l’evento con una concelebrazione eucaristica, presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

Padre Salvatore Alberti, 73enne, è originario di Cerami, dov’è nato il 1° gennaio 1948. Appartenente alla Congregazione dei Padri Filippini di Acireale, il 3 luglio 1971 fu ordinato presbitero da mons. Ignazio Cannavò nella chiesa dell’Oratorio. Nel 1980 fu nominato parroco della comunità Maria Ss. del Suffragio di Acireale, e dal 2008 al 2013 è stato membro del collegio dei Consultori. Dal novembre 2018 è canonico del Capitolo della basilica cattedrale di Acireale e penitenziere; è anche rettore della chiesa dell’Oratorio. Per diversi mandati è stato Preposito della Congregazione dei Padri Filippini di Acireale e insegnante dell’Istituto San Michele di Acireale. “Ringrazio innanzitutto il Signore – dichiara p. Alberti – per le persone che mi hanno amato, per le sorelle ed i fratelli da me conosciuti, per il dono speciale del servizio sacerdotale, per gli anni fin qui vissuti e per l’eternità cui mi ha destinato. Esprimo gratitudine, inoltre, al vescovo mons. Raspanti per la sua amabile vicinanza, presenza e preghiera”. La Congregazione oratoriana e la diocesi, quindi, sono in festa e il vescovo Antonino Raspanti esprime riconoscenza a p. Alberti, che in questi anni si è prodigato generosamente: “Per Padre Salvatore è un traguardo importante, mezzo secolo di dedizione agli altri, di impegno quotidiano, di ascolto, di sostegno e guida. Sono grato, quindi, al Signore per la sua risposta alla vocazione sacerdotale a servizio di Gesù Cristo nell’annuncio del Vangelo e come dispensatore della sua misericordia”.