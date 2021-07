Cinema: Gff, nei 101 film in concorso “la scoperta dell’altro, la fiducia in se stessi, il rapporto genitori-figli”

Dopo i primi titoli della selezione ufficiale che hanno già acceso la curiosità dei juror (giurati), l’edizione 50 Plus di Giffoni, in programma dal 21 al 31 luglio, si impreziosisce di nuovi lungometraggi e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, tra cui Austria, Belgio, Canada, Colombia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Nuova Zelanda, Norvegia, Olanda, Romania, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia. “La scoperta dell’altro, l’abbattimento delle barriere, il percorso per recuperare fiducia in se stessi, il passaggio all’età adulta, il rapporto genitori-figli – si legge in una nota del Giffoni Film Festival (Gff) – sono alcune delle tematiche dei nuovi film in concorso che non hanno paura di narrare la realtà di chi vuole trovare il proprio posto nel mondo, con uno sguardo rivolto al futuro”. Insieme con le opere già scelte qualche mese fa, i nuovi film saranno visionati e valutati dalle giurie di Giffoni: 2.500 giovani in presenza dall’Italia e dall’Europa, a cui si aggiungeranno 2.000 juror che seguiranno l’edizione a distanza, grazie a 26 hub nazionali e 10 internazionali. Saranno proprio i giurati a decretare i vincitori del Gryphon Award.

Da quest’anno, inoltre, chi non sarà fisicamente presente a Giffoni, potrà accedere in streaming alla visione dei film in concorso con un abbonamento dedicato sulla piattaforma Mymovies. Per ulteriori informazioni: https://www.mymovies.it/ondemand/giffoni/.