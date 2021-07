Papa Francesco: ricevuto in udienza il premier iracheno

(Foto Vatican Media/SIR)

Il Papa ha ricevuto oggi in udienza Mustafa Al-Kadhimi, primo ministro della Repubblica d’Iraq, il quale ha successivamente incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui – informa la Sala Stampa della Santa Sede – è stata evocata la storica visita di Papa Francesco in Iraq e i momenti di unità vissuti dagli iracheni, e ci si è soffermati sull’importanza della promozione della cultura del dialogo nazionale per favorire la stabilità e il processo di ricostruzione del Paese”. “Nel prosieguo della conversazione – si legge ancora nella nota – è stata rilevata l’importanza di tutelare la presenza storica dei cristiani nel Paese con adeguate misure legali e il significativo contributo che essi possono apportare al bene comune, evidenziando la necessità di garantire loro gli stessi diritti e doveri degli altri cittadini”. Infine, “ci si è soffermati sulla situazione regionale, costatando gli sforzi compiuti dal Paese, con il sostegno della comunità internazionale, per ristabilire un clima di fiducia e di convivenza pacifica”.