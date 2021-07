Diocesi: Bolzano-Bressanone, il convento della suore orsoline di Brunico diventa fondazione ecclesiastica

La “Stiftung Ursulinenkloster Bruneck“ ” – “Fondazione Convento Suore Orsoline” – “Fundazion Cunvënt dl munighes S. Ursula” è stata formalmente istituita ieri (giovedì 1° luglio) dal vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, su richiesta del Convento delle Orsoline e dopo consultazioni negli organismi competenti. La fondazione ecclesiastica, che punta al riconoscimento sul piano del diritto civile, proseguirà in futuro le attività finora assicurate dalle suore Orsoline nel convitto e nella scuola.

Contemporaneamente è stato istituito anche il consiglio della Fondazione, presieduto da Christof Mair e composto da sr. Marianne Gruber, suora delle Orsoline e responsabile del convento, Lorenza Viola, Astrid Kirchler e Christoph Stragenegg in qualità di membri, oltre al revisore dei conti Stefano Mariucci.

Il vescovo Muser saluta questo passaggio storico con un misto di gioia e di tristezza: “Da un lato va preso atto del calo delle vocazioni spirituali, che sono state una presenza benedetta proprio attraverso le comunità religiose – si legge in un comunicato –. D’altra parte, tuttavia, nella situazione attuale si sta facendo il necessario per continuare in modo adeguato ai tempi la missione per cui era stato fondato il Convento delle Orsoline di Brunico e che è stata portata avanti lungo i secoli”. Il Consiglio della nuova Fondazione è “consapevole di questa sfida”.