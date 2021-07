Diocesi: Perugia, domani si presenta il progetto “Isola di San Lorenzo e il percorso nella Forma del Tempo”

Sarà presentato in conferenza stampa domani, sabato 3 luglio, alle ore 10, nel chiostro superiore della cattedrale di San Lorenzo di Perugia (ingresso da piazza IV Novembre), il progetto di valorizzazione del complesso monumentale del duomo denominato “Isola di San Lorenzo e il percorso nella Forma del Tempo. La storia di Perugia e del suo Colle Sacro”. La realizzazione del progetto è affidata alla nuova società benefit srl “Genesi”, che si avvale di una rete di esperti di storia, arte, archeologia e di operatori e guide turistiche, creando un interessante portale web dedicato alla scoperta dell’Umbria: www.secretumbria.it.

Interverranno all’incontro con la stampa il cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, il vescovo ausiliare, mons. Marco Salvi, delegato diocesano per la gestione e promozione dei beni culturali ecclesiastici, il presidente del Capitolo dei canonici, mons. Fausto Sciurpa, il vice sindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, e il presidente della società “Genesi”, Giuseppe Capaccioni.

Al termine della conferenza seguirà la visita – riservata agli operatori dei media – al rinnovato percorso archeologico sottostante alla cattedrale. Un percorso conosciuto in Italia e nel mondo per le sue preziose testimonianze etrusco-romane e medioevali, dove la presenza dell’uomo risale a 26 secoli fa. Una presenza visivamente stratificata per ben 15 metri sotto il piano stradale con circa un chilometro di percorso visitabile, tra vie, cunicoli e anfratti affascinanti.